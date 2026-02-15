DMG
Les imatges de la setmana
UN CARNAVAL D’ALLÒ MÉS ESBOJARRAT. La comparsa de Charles Chaplin va guanyar el premi a la més engrescadora al Carnaval interparroquial celebrat a Escaldes.
UNA FESTA DE GERMANOR. Els centenars de padrins participants van gaudir d’una jornada festiva i plena de rialles.
AL MAL TEMPS BONA CARA. Enmig d’un hivern especialment dur, un grup de padrines va decidir disfressar-se per a l’ocasió i així van aconseguir el premi a la comparsa més elegant.
LA SÀTIRA, SEMPRE PRESENT. Els padrins d’Ordino van portar la sàtira criticant la línia 6 i això els va valer el premi als més originals.