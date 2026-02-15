Les imatges de la setmana

DMG

La comparsa de Charles Chaplin va guanyar el premi a més

La comparsa de Charles Chaplin va guanyar el premi a més "engrescadora" del Carnaval d'Escaldes.Jonathan Gil/Comú d'Escaldes.

UN CARNAVAL D’ALLÒ MÉS ESBOJARRAT. La comparsa de Charles Chaplin va guanyar el premi a la més engrescadora al Carnaval interparroquial celebrat a Escaldes.

Participants del Carnaval d'Escaldes.

Participants del Carnaval d'Escaldes.Jonathan Gil/Comú d'Escaldes.

UNA FESTA DE GERMANOR. Els centenars de padrins participants van gaudir d’una jornada festiva i plena de rialles.

Un grup de padrines es difressa al Carnaval d'Escaldes d'enguany.

Un grup de padrines es difressa al Carnaval d'Escaldes d'enguany.Jonathan Gil/Comú d'Escaldes.

AL MAL TEMPS BONA CARA. Enmig d’un hivern especialment dur, un grup de padrines va decidir disfressar-se per a l’ocasió i així van aconseguir el premi a la comparsa més elegant.

Els padrins d'Ordino es disfressen de la Línia 6 de bus i els va servir per endur-se al premi a més orginals.

Els padrins d'Ordino es disfressen de la Línia 6 de bus i els va servir per endur-se al premi a més orginals.Jonathan Gil/Comú d'Escaldes.

LA SÀTIRA, SEMPRE PRESENT. Els padrins d’Ordino van portar la sàtira criticant la línia 6 i això els va valer el premi als més originals.

