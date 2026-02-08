DMG

Les imatges de la setmana

Diversos usuaris esperant el bus al Pas de la Casa sorpresos per la neu.Fernando Galindo

Redacció

SOTA LA NEU ESPERANT EL BUS. Una de les imatges de la setmana ha estat sens dubte aquesta, en la qual la neu va cobrir de blanc els usuaris que esperaven pacientment l’autobús en una parada al Pas de la Casa.

Dues persones caminant per un carrer del Pas de la casa el dia de la nevada generalitzada.Fernando Galindo

L’HIVERN AL PAS DE LA CASA. Els vianants lluitaven pels carrers del Pas contra la neu, el vent i el fred, que castigava amb intensitat en una jornada d’hivern al poble fronterer.

Un dels carrers del Pas pràcticament vuit en una jornada de neu.Fernando Galindo

CARRERS SENSE COMPRADORS. El tall de part de la carretera d’accés des de França per una esllavissada ha deixat el Pas amb molt pocs turistes i compradors.

Operaris en els quads llevaneu per retirar la neu en una zona d'Escaldes.Fernando Galindo

OBRINT PAS ALS VIANANTS. La intensa nevada de dijous a tot Andorra va fer treballar els operaris d’Escaldes pujats en quads per fer transitables els carrers.

