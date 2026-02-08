DMG
Les imatges de la setmana
SOTA LA NEU ESPERANT EL BUS. Una de les imatges de la setmana ha estat sens dubte aquesta, en la qual la neu va cobrir de blanc els usuaris que esperaven pacientment l’autobús en una parada al Pas de la Casa.
L’HIVERN AL PAS DE LA CASA. Els vianants lluitaven pels carrers del Pas contra la neu, el vent i el fred, que castigava amb intensitat en una jornada d’hivern al poble fronterer.
CARRERS SENSE COMPRADORS. El tall de part de la carretera d’accés des de França per una esllavissada ha deixat el Pas amb molt pocs turistes i compradors.
OBRINT PAS ALS VIANANTS. La intensa nevada de dijous a tot Andorra va fer treballar els operaris d’Escaldes pujats en quads per fer transitables els carrers.