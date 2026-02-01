DMG

Les imatges de la setmana

Trofeu Borrufa

Trofeu Borrufa

Redacció

UN BORRUFA DE DIVERSIÓ. Andorra va cloure el Trofeu Borrufa amb sis medalles i 14 podis, guanyant la guerra de boles de neu entre seleccions del primer dia.

Paula Ledesma amb el seu premi

Paula Ledesma amb el seu premi

EL PREMI MÉS DOLÇ. Paula Ledesma va rebre com a premi el seu pes en xocolatines per la plata a l’eslàlom sub 16.

Ot Cusidó i Nil Bringué al podi del gengant sub14

Ot Cusidó i Nil Bringué al podi del gengant sub14

PREMIATS PER LA DESTRESA. Ot Cusidó i Nil Bringué van demostrar les seves habilitats i destresa al gegant sub 14 i es van endur el primer or i bronze del Borrufa per a la selecció andorrana.

Aiden Grard i Aitor Corbalán

Aiden Grard i Aitor Corbalán

ORGULL ANDORRÀ. Aiden Grard i Aitor Corbalán es van endur l’or i la plata al gegant sub 16 i ho van celebrar amb orgull.

