Les imatges de la setmana
UN BORRUFA DE DIVERSIÓ. Andorra va cloure el Trofeu Borrufa amb sis medalles i 14 podis, guanyant la guerra de boles de neu entre seleccions del primer dia.
EL PREMI MÉS DOLÇ. Paula Ledesma va rebre com a premi el seu pes en xocolatines per la plata a l’eslàlom sub 16.
PREMIATS PER LA DESTRESA. Ot Cusidó i Nil Bringué van demostrar les seves habilitats i destresa al gegant sub 14 i es van endur el primer or i bronze del Borrufa per a la selecció andorrana.
ORGULL ANDORRÀ. Aiden Grard i Aitor Corbalán es van endur l’or i la plata al gegant sub 16 i ho van celebrar amb orgull.