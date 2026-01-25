DMG
Les imatges de la setmana
NEVI O PLOGUI, L’ESCUDELLA ÉS SAGRADA. Com cada any al gener, els lauredians tenien una cita ineludible: tastar un plat de l’escudella que prepara la Germandat de Sant Sebastià. Ni la pluja intensa, ni tan sols la neu, ho van impedir.
LA CARMANYOLA, SEMPRE A PUNT. La carmanyola també és gairebé un ritual d’aquesta celebració. El dia 20 se’n van poder veure unes quantes, eren un element més del decorat.
LES CUES, UN CLÀSSIC. Preparar 2.700 racions d’un mateix plat només pot significar dues coses: que està molt bo i que hi haurà cua. Però als lauredians no els va importar gens fer-ne.
FELICITAT COM A PATRÓ. Més de 500 voluntaris van treballar per fer possible cuinar a foc lent l’àpat tradicional que es va gaudir amb satisfacció a la plaça de la Germandat.