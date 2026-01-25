SELECCIÓ ANA CEREZO
El degà de la cuina argentina
"Sur Arinsal": empanades, barbacoa i caliu al voltant d'una graella de referència
El dia s’ha aixecat fred, ha nevat i ve de gust aixoplugar-se. Repasso mentalment la llista de restaurants on fan brasa. Amb aquestes temperatures el caliu i la flaira d’una bona graella semblen un bon pla. Anirem a Arinsal, al Surf, una borda convertida en restaurant des del 1991. Un clàssic de les nits andorranes –en els inicis també treballava com a pub– que s’ha fet un lloc entre els imprescindibles del país.
Ens rep la Mar, al capdavant del negoci i segona generació dels impulsors d’aquesta peculiar borda. L’equip de sala ens proposa una taula a la planta superior, on la imponent estructura de fusta de la coberta conviu amb una decoració moderna on predominen desenes de llums d’aranya de cristall; o una tauleta prop de la graella. No cal que us digui que optem per la segona, prop d’on, i mai millor dit, es cou tot. La carta és molt completa. Entrants per picar, amanides, carns a la brasa, hamburgueses, pizzes i una selecció de vedella a la milanesa i pasta. Demanem el beure i un pa de bombolla d’all amb formatge per fer temps mentre llegim la carta al mòbil. Ens l’hem descarregada amb el codi QR que hi ha al centre de la taula.
Ho tenim! Farem un parell de primers i dos talls de carn a la brasa. Jo em demano la sopa de ceba, per entrar en calor és perfecta. El meu acompanyant tria una amanida Cèsar. Ve amb espinacs, canonges, tomàquet, cruixent de bacó, petits trossets de pa, una salsa vinagreta i l’estrella de la combinació: pit de pollastre a la brasa. Entre cullerada i cullerada de sopa, aprofito per tastar l’amanida que veig al meu davant, a l’altre costat de la taula, la que s’ha demanat l’Àlex, i que sembla que m’estigui dient: tasta’m. La pinta que fa, s’ho val.
De plat principal, hem vingut amb aquesta idea, demanarem carn a la graella. Tastarem dues coses. I les compartirem. Per una banda, un T-bone poc fet, acompanyat de salsa chimichurri i verduretes. I per una altra, un bife ancho que, com no podria ser d’altra manera, també ve amb el chimichurri de rigor. Aquesta part del bou o vedella s’extreu de la part alta del llom i és molt sucosa. Sol tenir força greix infiltrat, cosa que la fa saborosa i tendra. Ho reforcem tot amb una ració de patates fregides casolanes, un altre dels imprescindibles d’aquest restaurant ja sigui com a aperitiu o, com en el nostre cas, per acompanyar les carns.
Amb tot el que hem cruspit avui ens saltarem les postres. I això que els pastissos de formatge, de dolç de llet, el Tatin o el de xocolata mereixen menció especial. Els cafès ens els prendrem a la terrassa. Tot i que fa fred comença a animar-se. En aquest espai exterior, on a l’estiu també s’hi pot dinar, les tardes de temporada s’hi celebren après-ski força concorreguts. Així és, en poques
FITXA
Cuina: argentina
Adreça: camí de les Barques, 4. Peu telecabina Arinsal
Telèfon: +376 838 069
Horaris: de 13 a 15.30 h i de 19 a 22.30 h
Festa setmanal: dimarts
Plat recomanat: bife ancho
Preu mitjà sense vi: 40-50 €
Ambient: borda moderna
Pàrquing: no