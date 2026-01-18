DMG

Les imatges de la setmana

L’Assemblea Ciutadana al Centre de Congressos d'Andorra la Vella

L'Assemblea Ciutadana al Centre de Congressos d'Andorra la Vella

Redacció

REPENSEM EL FUTUR D’ANDORRA. L’Assemblea Ciutadana va reunir 50 persones al Centre de Congressos per recollir i estructurar propostes per a l’Andorra del futur.

L'escudella de Sant Antoni del Pas de la Casa

L'escudella de Sant Antoni del Pas de la Casa

MANTENINT VIVA LA TRADICIÓ. El Pas de la Casa va repartir 800 racions d’escudella de Sant Antoni gràcies a 14 voluntaris i tècnics.

L’equip de capacitats especials del MoraBanc a València.

L'equip de capacitats especials del MoraBanc a València.

A LLUITAR PER LA COPA. L’equip de capacitats especials del MoraBanc Andorra disputa a València la Copa Campeones amb il·lusió i moltes ganes de demostrar que són un gran conjunt.

Els Xefs al Campus Orígens

Els Xefs al Campus Orígens

ENCENEM ELS FOGONS. Xefs andorrans i internacionals van posar-se als fogons per compartir tècniques al Campus Orígens.

