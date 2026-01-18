DMG
Les imatges de la setmana
REPENSEM EL FUTUR D’ANDORRA. L’Assemblea Ciutadana va reunir 50 persones al Centre de Congressos per recollir i estructurar propostes per a l’Andorra del futur.
MANTENINT VIVA LA TRADICIÓ. El Pas de la Casa va repartir 800 racions d’escudella de Sant Antoni gràcies a 14 voluntaris i tècnics.
A LLUITAR PER LA COPA. L’equip de capacitats especials del MoraBanc Andorra disputa a València la Copa Campeones amb il·lusió i moltes ganes de demostrar que són un gran conjunt.
ENCENEM ELS FOGONS. Xefs andorrans i internacionals van posar-se als fogons per compartir tècniques al Campus Orígens.