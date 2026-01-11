Les imatges de la setmana

DMG

Molts nens, mirant la cavalcada a l'avinguda Carlemany.

ELS INFANTS ESPEREN DESITJOSOS ELS CARAMELS DELS REIS. La cavalcada dels Reis d’Orient celebrada conjuntament entre les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes va ser una de les més espectaculars del país i va dibuixar una cara de felicitat en molts dels nens. 

Gran expectació de petits i grans a la Massana per rebre els Reis a la Plaça de les Fontetes

GRAN EXPECTACIÓ A LA MASSANA. El vespre del 5 de gener, petits i grans es van aplegar a la plaça de les Fontetes per rebre la comitiva dels Reis d’Orient, muntats a cavall.

Diversos infants d'Encamp, disfressats junt amb els Reis d'Orient.

DISFRESSES A ENCAMP. Alguns dels infants de la parròquia d’Encamp es van disfressar per rebre els Reis d’Orient en una cavalcada força multitudinària que va amenitzar el vespre.

Molts dels habitants d'Ordino, esperant per rebre la seva tassa de xocolata durant la cavalcada.

LA XOCOLATA SEMPRE VA BÉ. Els habitants d’Ordino van poder gaudir de xocolata calenta després de l’espera per veure els Reis en una tarda especialment freda a tot Andorra.

