DMG

Les imatges de la setmana

Cursa solidària la Llufa Ordino.

Cursa solidària la Llufa Ordino.Comú d'Ordino

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

UNA CURSA EN QUÈ TOTHOM TÉ REGAL. La cursa solidària La Llufa va convidar a participar-hi portant una joguina, amb l’objectiu que cap infant es quedi sense regal de Reis.

Estelàrium la Massana.

Estelàrium la Massana.Comú de la Massana

UN PARC GALÀCTIC PER ALS PETITS. La plaça de l’Església va acollir l’Estelàrium, un parc d’activitats amb ambient nadalenc i galàctic.

Saló de la infància d'Encamp.

Saló de la infància d'Encamp.Comú d'Encamp

UN SALÓ DE LA INFÀNCIA D’ÈXIT. El Saló de la Infància i Joventut d’Encamp va cloure una edició marcada per diverses novetats, i una gran acollida per part dels infants i les famílies de la parròquia.

Visita del follet trapella a Canillo.

Visita del follet trapella a Canillo.Andorra Sostenible

CUIDAR L’ENTORN AMB DIVERSIÓ. El follet trapella va reaparèixer a Canillo per reflexionar sobre la importància de cuidar la natura.

tracking