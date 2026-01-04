DMG
Les imatges de la setmana
UNA CURSA EN QUÈ TOTHOM TÉ REGAL. La cursa solidària La Llufa va convidar a participar-hi portant una joguina, amb l’objectiu que cap infant es quedi sense regal de Reis.
UN PARC GALÀCTIC PER ALS PETITS. La plaça de l’Església va acollir l’Estelàrium, un parc d’activitats amb ambient nadalenc i galàctic.
UN SALÓ DE LA INFÀNCIA D’ÈXIT. El Saló de la Infància i Joventut d’Encamp va cloure una edició marcada per diverses novetats, i una gran acollida per part dels infants i les famílies de la parròquia.
CUIDAR L’ENTORN AMB DIVERSIÓ. El follet trapella va reaparèixer a Canillo per reflexionar sobre la importància de cuidar la natura.