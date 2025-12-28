DMG

Les imatges de la setmana

Taller de Rudolfs d'Ordino.

ELS RUDOLF ENVAEIXEN ORDINO. Els infants de la Capsa d’Ordino van participar en un taller familiar per crear els seus propis Rudolf, amb els quals van sortir a la plaça del Prat del Call per gaudir d’una gimcana nadalenca.

Taller de centres de taula Canillo.

APRENENT DECORACIÓ NADALENCA. L’artista Fatima Castro va impartir un taller de centres de taula a diverses residents de Canillo perquè els àpats de Nadal llueixin la mar de bé.

El Pare Noel fent acte de presència a Encamp.

LA VISITA MÉS ESPERADA. El Pare Noel va arribar a Encamp amb una gran desfilada acompanyat d’un espectacle de llum, colors i màgia, i carregat de regals per donar a tots els infants.

Els infants de l'espai jovent d'Escaldes, visitant el Palau de Gel a Canillo

GAUDINT DE LES VACANCES. Els usuaris de l’espai jovent d’Escaldes-Engordany van gaudir de les vacances de Nadal amb una sortida ben divertida al Palau de Gel, a Canillo.

