DMG
Les imatges de la setmana
CELEBRANT EL NADAL EN COMUNITAT. El dinar de Nadal de la gent gran d’Encamp ha reunit 150 padrins, que han donat la benvinguda a les festes en bona companyia.
UN BERENAR BEN ENTRETINGUT. Els padrins d’Escaldes van gaudir de balls, dolços i molts riures en el tradicional berenar de Nadal.
TROBADES NECESSÀRIES. La trobada dels padrins de la Massana per celebrar l’entrada de les festes nadalenques ha estat un èxit, en què els assistents han gaudit d’un pica-pica i espectacles.
NADAL A ESCENA. El grup d’introducció a l’espectacle ha omplert l’Estudi d’Ordino amb una obra ben nadalenca.