DMG

Les imatges de la setmana

Celebració de Nadal de la gent gran d'Encamp.

Celebració de Nadal de la gent gran d'Encamp.

Redacció

CELEBRANT EL NADAL EN COMUNITAT. El dinar de Nadal de la gent gran d’Encamp ha reunit 150 padrins, que han donat la benvinguda a les festes en bona companyia.

Celebració de Nadal de la gent gran d'Escaldes.

Celebració de Nadal de la gent gran d'Escaldes.

UN BERENAR BEN ENTRETINGUT. Els padrins d’Escaldes van gaudir de balls, dolços i molts riures en el tradicional berenar de Nadal.

Celebració de Nadal de la gent gran de la Massana.

Celebració de Nadal de la gent gran de la Massana.

TROBADES NECESSÀRIES. La trobada dels padrins de la Massana per celebrar l’entrada de les festes nadalenques ha estat un èxit, en què els assistents han gaudit d’un pica-pica i espectacles.

Els actors del grup d'introducció a l'espectacle.

Els actors del grup d'introducció a l'espectacle.

NADAL A ESCENA. El grup d’introducció a l’espectacle ha omplert l’Estudi d’Ordino amb una obra ben nadalenca.

