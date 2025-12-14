DMG

Les imatges de la setmana

Els joves animadors de l'FC Andorra amb el Tamarro.

Els joves animadors de l'FC Andorra amb el Tamarro.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

ANIMANT FINS AL FINAL EL FUTBOL CLUB ANDORRA. Els joves aficionats del Futbol Club Andorra, equipats amb bufandes i samarretes del club, van tenir l’oportunitat de fer-se una fotografia amb el Tamarro i els jugadors abans del partit contra l’Almeria.

Padrins al quinto musical Ordino.

Padrins al quinto musical Ordino.Comú d'Ordino

QUINTO MUSICAL NADALENC. La gent gran d’Ordino ha celebrat el Nadal amb un quinto musical que ha aportat un toc diferent, fresc i divertit, que ha fet vibrar tota la sala.

L'staff i equip del MoraBanc amb la gent gran d'Andorra la Vella.

L'staff i equip del MoraBanc amb la gent gran d'Andorra la Vella.MoraBanc Andorra

UN DINAR D'ALTURA. Els jugadors i entrenadors del MoraBanc Andorra han compartit històries i rialles amb els usuaris del Casal Calones en el tradicional dinar de Nadal.

Els padrins al dinar de Nadal d'Escaldes.

Els padrins al dinar de Nadal d'Escaldes.Comú d'Escaldes-Engordany

GAUDINT DE BONA COMPANYIA. L’Associació de la Gent Gran d’Escaldes ha celebrat el dinar de Nadal amb una trobada plena de caliu i molt bona companyia.

tracking