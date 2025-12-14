DMG
Les imatges de la setmana
ANIMANT FINS AL FINAL EL FUTBOL CLUB ANDORRA. Els joves aficionats del Futbol Club Andorra, equipats amb bufandes i samarretes del club, van tenir l’oportunitat de fer-se una fotografia amb el Tamarro i els jugadors abans del partit contra l’Almeria.
QUINTO MUSICAL NADALENC. La gent gran d’Ordino ha celebrat el Nadal amb un quinto musical que ha aportat un toc diferent, fresc i divertit, que ha fet vibrar tota la sala.
UN DINAR D'ALTURA. Els jugadors i entrenadors del MoraBanc Andorra han compartit històries i rialles amb els usuaris del Casal Calones en el tradicional dinar de Nadal.
GAUDINT DE BONA COMPANYIA. L’Associació de la Gent Gran d’Escaldes ha celebrat el dinar de Nadal amb una trobada plena de caliu i molt bona companyia.