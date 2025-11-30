Les imatges de la setmana

Els nens durant una activitat.

LA LLAVOR D’UN FUTUR SOSTENIBLE I ECOLÒGIC. Els infants d’Escaldes van participar en el Joc del mercat sostenible, on van aprendre la importància de comprar productes de quilòmetre zero, optar per aliments a granel i prioritzar opcions sostenibles.

Un moment durant la visita al comú

DESCOBRINT EL COMÚ. Els alumnes de 5è de primària de l’escola andorrana d’Ordino van visitar el comú per descobrir el seu funcionament i presentar propostes creatives.

Persones reunides a l'Illa Carlemany per donar la benvinguda al Nadal.

El NADAL JA ÉS AQUÍ. El concert dels Catarres va reunir gairebé 4.000 persones a Illa Carlemany per donar la benvinguda al Nadal, sota un ambient festiu i alegre.

La preparació del càtering per als donants de sang

ÈXIT DE SOLIDARITAT. Els alumnes del batxillerat d’hoteleria del Lycée Comte de Foix van preparar un bon càtering per als donants de sang en la campanya de la Creu Roja.

