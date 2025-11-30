Les imatges de la setmana
LA LLAVOR D’UN FUTUR SOSTENIBLE I ECOLÒGIC. Els infants d’Escaldes van participar en el Joc del mercat sostenible, on van aprendre la importància de comprar productes de quilòmetre zero, optar per aliments a granel i prioritzar opcions sostenibles.
DESCOBRINT EL COMÚ. Els alumnes de 5è de primària de l’escola andorrana d’Ordino van visitar el comú per descobrir el seu funcionament i presentar propostes creatives.
El NADAL JA ÉS AQUÍ. El concert dels Catarres va reunir gairebé 4.000 persones a Illa Carlemany per donar la benvinguda al Nadal, sota un ambient festiu i alegre.
ÈXIT DE SOLIDARITAT. Els alumnes del batxillerat d’hoteleria del Lycée Comte de Foix van preparar un bon càtering per als donants de sang en la campanya de la Creu Roja.