Les imatges de la setmana
CELEBREM EL DIA UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA PINTANT-NOS DE BLAU. Els nens i nenes de l’espai jove d’Encamp s’han sumat al moviment GoBlue tot pintant-se les mans de blau per fer un gran mural i celebrar el Dia universal de la infància.
A TREBALLAR PER LA PARRÒQUIA. Els nous consellers de les escoles andorrana i francesa de Sant Julià van constituir el 18è consell d’infants i ja treballen per presentar propostes.
APRENENT ELS NOSTRES DRETS. Els alumnes de les escoles bressol i de l’espai lleure d’Escaldes han après els drets dels infants en tallers participatius, tot dibuixant cartolines reivindicatives.
CONSTITUÏM EL CONSELL DE JOVES. 12 consellers han constituït el consell de joves d’Andorra la Vella amb l’embelliment i l’atractiu dels camins naturals com a grans idees.