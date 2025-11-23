Les imatges de la setmana

Infants del taller de l'espai jove d'Encamp

Infants del taller de l'espai jove d'EncampEspai Jove d'Encamp

CELEBREM EL DIA UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA PINTANT-NOS DE BLAU. Els nens i nenes de l’espai jove d’Encamp s’han sumat al moviment GoBlue tot pintant-se les mans de blau per fer un gran mural i celebrar el Dia universal de la infància.

Els joves consellers de Sant Julià de Lòria.

Els joves consellers de Sant Julià de Lòria.Comú de Sant Julià de Lòria

A TREBALLAR PER LA PARRÒQUIA. Els nous consellers de les escoles andorrana i francesa de Sant Julià van constituir el 18è consell d’infants i ja treballen per presentar propostes.

Infants d'Escaldes en un taller.

Infants d'Escaldes en un taller.Comú d'Escaldes-Engordany

APRENENT ELS NOSTRES DRETS. Els alumnes de les escoles bressol i de l’espai lleure d’Escaldes han après els drets dels infants en tallers participatius, tot dibuixant cartolines reivindicatives.

El consell de joves d'Andorra la Vella.

El consell de joves d'Andorra la Vella.Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

CONSTITUÏM EL CONSELL DE JOVES. 12 consellers han constituït el consell de joves d’Andorra la Vella amb l’embelliment i l’atractiu dels camins naturals com a grans idees.

