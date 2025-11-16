Les imatges de la setmana
Les imatges de la setmana
MAGUES PER UN DIA AL SALÓ DEL VIDEOJOC. L’escape room de Harry Potter ha transportat els participants del Saló del videojoc a una aula de pocions màgiques, on les joves només han acabat la partida quan han completat l’últim encanteri.
RIVALITAT SANA ENTRE AMICS. Els gamers s’han endinsat en partides intenses als tornejos de jocs de consola, on la rivalitat entre amics i l’adrenalina han estat els protagonistes.
CONCENTRATS EN LA PISTA. Els simuladors pro han obligat els jugadors a mantenir tots els sentits sobre la pista mentre gaudien d’una experiència immersiva i plena de competició.
DESENVOLUPANT L’ESTRATÈGIA. Els joves han desenvolupat l’estratègia en els jocs d’ordinador, en què han competit entre ells en línia a través de partides ràpides i entretingudes.