Les imatges de la setmana

Un grup de joves durant l’escape room de Harry Potter del Saló del videojoc.Fernando Galindo

MAGUES PER UN DIA AL SALÓ DEL VIDEOJOC. L’escape room de Harry Potter ha transportat els participants del Saló del videojoc a una aula de pocions màgiques, on les joves només han acabat la partida quan han completat l’últim encanteri.

Partides entre amics durant el Saló del videojoc.Fernando Galindo

RIVALITAT SANA ENTRE AMICS. Els gamers s’han endinsat en partides intenses als tornejos de jocs de consola, on la rivalitat entre amics i l’adrenalina han estat els protagonistes.

Els jugadors concentrats durant l'experiència.Fernando Galindo

CONCENTRATS EN LA PISTA. Els simuladors pro han obligat els jugadors a mantenir tots els sentits sobre la pista mentre gaudien d’una experiència immersiva i plena de competició.

Els joves desenvolupant l'estratègia.Fernando Galindo

DESENVOLUPANT L’ESTRATÈGIA. Els joves han desenvolupat l’estratègia en els jocs d’ordinador, en què han competit entre ells en línia a través de partides ràpides i entretingudes.

