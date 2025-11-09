Les imatges de la setmana
CASTANYADA EN BONA COMPANYIA. Una cinquantena de padrins i padrines de Canillo van celebrar la Castanyada amb una trobada plena de tradició i bona companyia.
CONEIXENT EL COMÚ. Els alumnes de l’escola María Moliner van visitar el comú d’Escaldes per conèixer-lo en profunditat.
UN NOU LLOC DE TROBADA. La gent gran d’Andorra la Vella va celebrar l’esperada reobertura de la casa pairal tot retrobant-se per jugar a jocs de cartes i al dòmino, en una jornada festiva.
UN FESTIVAL AMB MOLTA ÀNIMA. El Festival de titelles d’Encamp ha aplegat més de 600 escolars, que han gaudit dels espectacles.