Les imatges de la setmana

Una cinquantena de padrins de Canillo celebren la Castanyada

Una cinquantena de padrins de Canillo celebren la Castanyada

Redacció

CASTANYADA EN BONA COMPANYIA. Una cinquantena de padrins i padrines de Canillo van celebrar la Castanyada amb una trobada plena de tradició i bona companyia.

Els alumnes durant la visita al comú

Els alumnes durant la visita al comú

CONEIXENT EL COMÚ. Els alumnes de l’escola María Moliner van visitar el comú d’Escaldes per conèixer-lo en profunditat.

Obertura Casa Pairal d'Andorra la Vella

Obertura Casa Pairal d'Andorra la Vella

UN NOU LLOC DE TROBADA. La gent gran d’Andorra la Vella va celebrar l’esperada reobertura de la casa pairal tot retrobant-se per jugar a jocs de cartes i al dòmino, en una jornada festiva.

Festival de titelles a Encamp

Festival de titelles a Encamp

UN FESTIVAL AMB MOLTA ÀNIMA. El Festival de titelles d’Encamp ha aplegat més de 600 escolars, que han gaudit dels espectacles.

