Les imatges de la setmana 

Les imatges de la setmana

Un moment de la celebració.

Un moment de la celebració.Comú de la Massana

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

ELS PADRINS DE LA MASSANA VAN PREPARAR UN BERENAR TERRORÍFIC. Els padrins de la Massana van celebrar Tots Sants amb jocs i un taller de panellets a la Casa Pairal. Els participants van fer panellets de pinyons, xocolata i massapà que van ser el berenar del dia.

Els nens comneixent a la castanyera

Els nens comneixent a la castanyeraComú d'Escaldes-Engordany

ENS VISITA LA CASTANYERA. Els nens de l’Escola Bressol d’Escaldes van fer un taller de panellets amb la gent gran de la Llar de Jubilats i van rebre la visita de la Castanyera.

Un moment de la jornada buscant bolets

Un moment de la jornada buscant boletsJoventut Andorra la Vella

A BUSCAR BOLETS! Els nens de l’Escola Bressol d’Escaldes van fer un taller de panellets amb la gent gran de la Llar de Jubilats i van rebre la visita de la Castanyera.

Tallers i jocs amb els nens a Encamp.

Tallers i jocs amb els nens a Encamp.Espai Jove d'Encamp

UN CAMPUS FANTÀSTIC. Els infants de l’espai jove d’Encamp van gaudir de la setmana més terroríficament divertida de l’any amb un campus ple de tallers i moments màgics.

tracking