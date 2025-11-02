Les imatges de la setmana
ELS PADRINS DE LA MASSANA VAN PREPARAR UN BERENAR TERRORÍFIC. Els padrins de la Massana van celebrar Tots Sants amb jocs i un taller de panellets a la Casa Pairal. Els participants van fer panellets de pinyons, xocolata i massapà que van ser el berenar del dia.
ENS VISITA LA CASTANYERA. Els nens de l’Escola Bressol d’Escaldes van fer un taller de panellets amb la gent gran de la Llar de Jubilats i van rebre la visita de la Castanyera.
UN CAMPUS FANTÀSTIC. Els infants de l’espai jove d’Encamp van gaudir de la setmana més terroríficament divertida de l’any amb un campus ple de tallers i moments màgics.