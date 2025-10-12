Les imatges de la setmana
CELEBRANT EL DIA D’ESPANYA A CANILLO. Els convidats a la recepció oficial del Dia d’Espanya van gaudir d’una festa emblemàtica celebrada entre muntanyes, a Canillo.
GAUDINT D’UN AMBIENT FESTIU. La celebració vespertina va transcórrer entre converses alegres i un ambient festiu.
RECORDANT VELLS TEMPS. La gent gran va celebrar la Festa Magna al Prat del Roure d’Escaldes, compartint un bon àpat, acompanyada de les autoritats, mentre recordava vells temps.
TOTHOM A TAULA PER DINAR. Les cuineres van treballar intensament perquè els padrins degustessin un dinar de categoria.