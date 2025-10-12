Les imatges de la setmana

Les imatges de la setmana

Un moment de la celebració del Dia d'Espanya

Un moment de la celebració del Dia d'EspanyaFernando Galindo

CELEBRANT EL DIA D’ESPANYA A CANILLO. Els convidats a la recepció oficial del Dia d’Espanya van gaudir d’una festa emblemàtica celebrada entre muntanyes, a Canillo.

Ambient festiu de la diada

Ambient festiu de la diadaFernando Galindo

GAUDINT D’UN AMBIENT FESTIU. La celebració vespertina va transcórrer entre converses alegres i un ambient festiu.

Assistents de la Festa Magna durant l'àpat

Assistents de la Festa Magna durant l'àpatFernando Galindo

RECORDANT VELLS TEMPS. La gent gran va celebrar la Festa Magna al Prat del Roure d’Escaldes, compartint un bon àpat, acompanyada de les autoritats, mentre recordava vells temps.

Un moment del treball de les cuineres

Un moment del treball de les cuineresFernando Galindo

TOTHOM A TAULA PER DINAR. Les cuineres van treballar intensament perquè els padrins degustessin un dinar de categoria.

