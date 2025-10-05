Les imatges de la setmana
UN SALÓ INTERGENERACIONAL. El 13è Saló de la gent gran d’Escaldes va registrar una gran afluència al Prat del Roure i va oferir diverses activitats culturals i musicals, en unes jornades en què van poder gaudir tant petits com grans.
DESCOBRINT EL COMÚ D'APROP. Els alumnes de 5è del col·legi Mare Janer van visitar el comú d’Andorra la Vella per conèixer la institució i preparar el pròxim consell d’infants.
IOGA I BENESTAR A L'AIRE LLIURE. El taller de ioga de l’Empodera’t va comptar amb 10 participants al Prat del Roure, centrats en el moviment conscient, la connexió amb la natura i el benestar.
VIATGE A UN TERRITORI VEÍ. Els alumnes de CM2 de l’escola francesa d’Ordino han viatjat a Auzat, on han conegut els seus corresponsals i han descobert el patrimoni local.