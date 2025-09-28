Les imatges de la setmana

Cloenda dels horts de la gent gran celebrada a Escaldes

Cloenda dels horts de la gent gran celebrada a EscaldesJonathan Gil / Comú d'Escaldes-Engordany

UNA CLOENDA COMPARTIDA. Els padrins van celebrar la cloenda dels horts de totes les parròquies a la llar de Jubilats d’Escaldes, on van gaudir d’un dinar.

Final de temporada dels horts de la gent gran a Andorra la Vella

Final de temporada dels horts de la gent gran a Andorra la VellaTony Lara / Comú d'Andorra la Vella

EL TREBALL DONA FRUITS. A Andorra la Vella van tancar la temporada de cultiu, on van collir els fruits d’un gran treball.

Recollida de residus a la Massana

Recollida de residus a la MassanaCEsteve/SFGA

JORNADA DE RECOLLIDA. Més de 1.800 alumnes van participar en la recollida de residus anual organitzada pel Govern, per sensibilitzar sobre l’abocament incontrolat de brossa.

Inauguració de l'exposició 'Dones clau per a la història d'Andorra a la Llacuna

Inauguració de l'exposició 'Dones clau per a la història d'Andorra a la LlacunaTony Lara / Comú d'Andorra la Vella

RECONEIXENT UN LLEGAT. Les sufragistes andorranes i el seu llegat van ser les protagonistes de l’exposició a la Llacuna.

