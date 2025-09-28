Les imatges de la setmana
Les imatges de la setmana
UNA CLOENDA COMPARTIDA. Els padrins van celebrar la cloenda dels horts de totes les parròquies a la llar de Jubilats d’Escaldes, on van gaudir d’un dinar.
EL TREBALL DONA FRUITS. A Andorra la Vella van tancar la temporada de cultiu, on van collir els fruits d’un gran treball.
JORNADA DE RECOLLIDA. Més de 1.800 alumnes van participar en la recollida de residus anual organitzada pel Govern, per sensibilitzar sobre l’abocament incontrolat de brossa.
RECONEIXENT UN LLEGAT. Les sufragistes andorranes i el seu llegat van ser les protagonistes de l’exposició a la Llacuna.