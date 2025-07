Les imatges de la setmana

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

UNA REBUDA ESPECIAL. El Copríncep episcopal va ser rebut camí del jurament de la Constitució per desenes d’alumnes, que amb molta il·lusió, tot fent onejar les banderes, van donar la benvinguda a un Serrano Pentinat sorprès, a qui acompanyava Xavier Espot.

Persones seguint el jurament del Copríncep episcopal a la plaça del Consell General.Fernando Galindo

EL SOL NO ATURA L'EXPECTACIÓ. La calor no va espantar el públic, que no es van voler perdre la històrica cerimònia i la van seguir a través d’una pantalla gegant a la plaça del Consell General.

El sometent.Fernando Galindo

RETORN DE LA TRADICIÓ. El sometent va tornar a fer acte de presència anys després per fer un passadís d’honor al Copríncep episcopal, amb 15 integrants representants de totes les parròquies.

Turistes fent fotografies al pas del Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat.Fernando Galindo

UNA TRADICIÓ QUE GENERA CURIOSITAT. El simbolisme de l’acte va generar curiositat entre els ciutadans que es trobaven prop del Consell, que no van dubtar a treure el mòbil per immortalitzar el moment.

Els set agents del Grup d'Intervenció de la Policia.Fernando Galindo

SALVES EN HONOR AL CAP D'ESTAT. Set agents del Grup d’Intervenció de la Policia (GIPA) van disparar en finalitzar el jurament les 21 salves que marca el protocol internacional per als caps d’estat.