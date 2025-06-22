Les imatges de la setmana

Les imatges de la setmana

La gent gran de la Massana ballant.

Redacció

A BELLUGAR EL COS. La gent gran de la Massana va celebrar el final de curs de les activitats plena d’energia i alegria. La Closeta va acollir un festival que va incloure diverses classes de balls i danses que van fer moure l’esquelet als padrins.

Infants a la festa d'Escaldes.

ENCETANT L'ESTIU DE LA MILLOR MANERA. Ja fa olor d’estiu i els infants d’Escaldes ho saben. La parròquia va preparar una festa al Prat Gran amb inflables i activitats per tancar les escoles esportives.

Festa de Sant Joan de la gent gran d'Andorra la Vella.

UNA REVETLLA BEN ACOMPANYATS. Els padrins de la capital van celebrar la prèvia de la revetlla de Sant Joan molt ben acompanyats. Els més grans van gaudir d’una gran tarda amb música, ball i berenar.

Consell d'infants de Canillo.

PENSANT EN EL FUTUR DE LA PARRÒQUIA. Els més petits de Canillo van impulsar dues propostes per millorar la parròquia durant el consell d’infants. Una mostra del compromís dels joves per millorar el poble.

Nit de la candela d'ordino.

IL·LUMINANT ORDINO. 11.000 espelmes van il·luminar el nucli antic d’Ordino, a la Nit de la Candela, que va comptar amb espectacles de música, dansa i foc, en una jornada molt especial.

