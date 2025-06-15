Les imatges de la setmana

Les imatges de la setmana

Foto de grup de l'assemblea general de la Gent GranFernando Galindo

UNA ASSEMBLEA PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES. La Federació de la Gent Gran va celebrar l’assemblea general ordinària al Centre de Congressos d’Andorra la Vella per fer una valoració de com ha anat l’any i retrobar-se per continuar compartint experiències.

Algunes assistents a l'assemblea aplaudintFernando Galindo

APLAUDINT ELS PARLAMENTS. Els parlaments dels representants del Govern i del president de la federació van ser àmpliament aplaudits com a senyal d’acceptació de diverses iniciatives.

La ministra de Salut, Helena Mas, saludant els padrinsFernando Galindo

TRACTE DE PROXIMITAT AMB LA MINISTRA. Els padrins van tenir l’oportunitat de tractar personalment amb la ministra de Salut, Helena Mas, per demanar-li solucions als problemes i explicar-li alguna batalla.

Els padrins berenant durant l'assembleaFernando Galindo

UN BERENAR EN BONA COMPANYIA. Una vegada van finalitzar els parlaments, els participants van gaudir d’un berenar amb entrepans i un pica-pica acompanyat amb refrescos, i tot en bona companyia.

Els padrins ballantFernando Galindo

AL RITME DE LA MÚSICA. La festa es va cloure amb el tradicional ball, que va fer aixecar de la cadira tots els padrins per moure el cos al ritme de la música.

