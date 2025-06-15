Les imatges de la setmana
UNA ASSEMBLEA PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES. La Federació de la Gent Gran va celebrar l’assemblea general ordinària al Centre de Congressos d’Andorra la Vella per fer una valoració de com ha anat l’any i retrobar-se per continuar compartint experiències.
APLAUDINT ELS PARLAMENTS. Els parlaments dels representants del Govern i del president de la federació van ser àmpliament aplaudits com a senyal d’acceptació de diverses iniciatives.
TRACTE DE PROXIMITAT AMB LA MINISTRA. Els padrins van tenir l’oportunitat de tractar personalment amb la ministra de Salut, Helena Mas, per demanar-li solucions als problemes i explicar-li alguna batalla.
UN BERENAR EN BONA COMPANYIA. Una vegada van finalitzar els parlaments, els participants van gaudir d’un berenar amb entrepans i un pica-pica acompanyat amb refrescos, i tot en bona companyia.
AL RITME DE LA MÚSICA. La festa es va cloure amb el tradicional ball, que va fer aixecar de la cadira tots els padrins per moure el cos al ritme de la música.