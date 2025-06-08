Les imatges de la setmana

Les imatges de la setmana

Agents de policia durant la celebració de la seva patrona

Agents de policia durant la celebració de la seva patronaFernando Galindo

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

PREPARATS PER A LA DESFILADA. La policia va celebrar la patrona amb un acte d’honor a la bandera i presentació d’armes. La desfilada la van fer inspectors, nous sergents majors, efectius de les unitats especialitzades del cos i la promoció número 59 d’alumnes agents.

L'acte d'honors a la bandera

L'acte d'honors a la banderaFernando Galindo

HONORANT LA BANDERA. Els agents van honorar la bandera i els símbols de l’Estat, en una jornada per posar en relleu la vocació i compromís dels membres del cos.

Condecoracions als treballadors del departament policial

Condecoracions als treballadors del departament policialFernando Galindo

RECONEIXEMENT A UNA LLARGA TRAJECTÒRIA. Tècnics administratius i agents van rebre les respectives condecoracions per una llarga trajectòria al servei de la policia, reconeixent els anys de feina al cos.

El cònsol menor de la Massana, Roger Fité, amb policies del grup de muntanya

El cònsol menor de la Massana, Roger Fité, amb policies del grup de muntanyaFernando Galindo

Tècnics administratius i agents van rebre les respectives condecoracions per una llarga trajectòria al servei de la policia, reconeixent els anys de feina al cos.

Públic a la plaça Guillemó

Públic a la plaça GuillemóFernando Galindo

UN NOU INDRET. Els actes van canviar d’escenari per les obres de reforma a la plaça del Poble, i la presència de policies de gala a la plaça Guillemó va generar força expectació.

tracking