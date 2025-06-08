Les imatges de la setmana
PREPARATS PER A LA DESFILADA. La policia va celebrar la patrona amb un acte d’honor a la bandera i presentació d’armes. La desfilada la van fer inspectors, nous sergents majors, efectius de les unitats especialitzades del cos i la promoció número 59 d’alumnes agents.
HONORANT LA BANDERA. Els agents van honorar la bandera i els símbols de l’Estat, en una jornada per posar en relleu la vocació i compromís dels membres del cos.
RECONEIXEMENT A UNA LLARGA TRAJECTÒRIA. Tècnics administratius i agents van rebre les respectives condecoracions per una llarga trajectòria al servei de la policia, reconeixent els anys de feina al cos.
UN NOU INDRET. Els actes van canviar d’escenari per les obres de reforma a la plaça del Poble, i la presència de policies de gala a la plaça Guillemó va generar força expectació.