Les imatges de la setmana
UNA AFICIÓ INCANSABLE. Els atletes participants en els Jocs dels Petits Estats han comptat amb el suport incondicional d’una afició molt entregada, formada per gent de totes les edats, que no s’ha volgut perdre ni un instant de la competició.
TREBALLANT A L'OMBRA. Els voluntaris han estat imprescindibles, treballant de valent a les seus repartides per tot el país, perquè els Jocs tiressin endavant amb un èxit rotund.
SEGUIREM LLUITANT. Les banderes andorranes i el Valiret s’han deixat veure arreu del país per donar suport als atletes nacionals sota el lema de l’himne oficial: ‘Seguirem lluitant’.
EDUCANT AMB L'ESPORT. Els alumnes de diverses escoles es van mobilitzar per seguir de ben a prop les competicions i aprendre del joc net i l’esportivitat dels atletes.
EL SUPORT QUE MAI FALLA. L’atleta Ariadna Fenés ha rebut el suport de la família i els amics a l’Estadi Comunal. Una ajuda que mai falla i que ben segur dona ales a continuar endavant.