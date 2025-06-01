Les imatges de la setmana

Les imatges de la setmana

Aficionats al centre esportiu Serradells.

Aficionats al centre esportiu Serradells.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

UNA AFICIÓ INCANSABLE. Els atletes participants en els Jocs dels Petits Estats han comptat amb el suport incondicional d’una afició molt entregada, formada per gent de totes les edats, que no s’ha volgut perdre ni un instant de la competició.

Voluntaris dels Jocs.

Voluntaris dels Jocs.Fernando Galindo

TREBALLANT A L'OMBRA. Els voluntaris han estat imprescindibles, treballant de valent a les seus repartides per tot el país, perquè els Jocs tiressin endavant amb un èxit rotund.

Aficionats andorrans a l'Estadi Comunal.

Aficionats andorrans a l'Estadi Comunal.Fernando Galindo

SEGUIREM LLUITANT. Les banderes andorranes i el Valiret s’han deixat veure arreu del país per donar suport als atletes nacionals sota el lema de l’himne oficial: ‘Seguirem lluitant’.

Alumnes al Prat Gran d'Escaldes durant els Jocs.

Alumnes al Prat Gran d'Escaldes durant els Jocs.Fernando Galindo

EDUCANT AMB L'ESPORT. Els alumnes de diverses escoles es van mobilitzar per seguir de ben a prop les competicions i aprendre del joc net i l’esportivitat dels atletes.

Familiars i amics de l'atleta Ariadna Fenés a l'Estadi Comunal.

Familiars i amics de l'atleta Ariadna Fenés a l'Estadi Comunal.Fernando Galindo

EL SUPORT QUE MAI FALLA. L’atleta Ariadna Fenés ha rebut el suport de la família i els amics a l’Estadi Comunal. Una ajuda que mai falla i que ben segur dona ales a continuar endavant.

Aficionats a la competició de tenis durant els Jocs.

Aficionats a la competició de tenis durant els Jocs.Fernando Galindo

Joves aficionades amb el campió de natació Kevin Teixeira.

Joves aficionades amb el campió de natació Kevin Teixeira.Fernando Galindo

Una jove aficionada islandesa.

Una jove aficionada islandesa.Fernando Galindo

tracking