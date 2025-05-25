Les imatges de la setmana
COM JUGADORS PROFESSIONALS. Els joves aficionats del MoraBanc Andorra van poder imitar els seus ídols durant la festa de celebració de l’equip. Els assistents van poder posar-se a la pell dels jugadors del conjunt tricolor i saber la dificultat de fer una cistella.
REPARTINT ABRAÇADES. El Brut, la mascota del MoraBanc Andorra, és un dels personatges més estimats. Els més petits van aprofitar per fer-li abraçades.
UNA GRAN EXPECTACIÓ. El centre comercial Illa Carlemany es va omplir d’aficionats de totes les edats per rebre l’equip entre aplaudiments per haver certificat la permanència un any més.
UN AGRAÏMENT AL SUPORT. Els jugadors van signar autògrafs i van repartir samarretes com a mostra de gratitud al suport de l’afició durant tota la temporada.