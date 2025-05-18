Les imatges de la setmana
Les imatges de la setmana
HONORS A LA BANDERA. La Massana va ser l’escenari de la celebració de la XVIII Diada dels agents de circulació, que va congregar urbans de tot el Principat i els cònsols per participar en actes com l’homenatge la bandera, a càrrec d’una representació d’agents.
CONDECORANT UNA LLARGA TRAJECTÒRIA. La diada va reconèixer la feina dels urbans amb més anys al cos. Un total de nou agents van rebre condecoracions per una trajectòria de 15, 20 i 25 anys de servei.
REIVINDICAR LA PROFESSIÓ. La jornada va servir per valorar i reivindicar la professió dels agents de circulació, així com per fer una crida als més joves i a les dones per formar part del cos.
REPRESENTACIÓ COMUNAL. El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, va voler estar al costat dels agents de circulació de la seva parròquia en un dels dies més especials per a ells.
COMPARTINT EXPERIÈNCIES. Els agents de circulació de totes les parròquies van lluir l’uniforme de gala com mereixia la celebració i van tenir temps per compartir les experiències dins del cos.