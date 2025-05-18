Les imatges de la setmana

Els agents de circulació durant l'acte d'honors a la banderaFernando Galindo

Redacció

HONORS A LA BANDERA. La Massana va ser l’escenari de la celebració de la XVIII Diada dels agents de circulació, que va congregar urbans de tot el Principat i els cònsols per participar en actes com l’homenatge la bandera, a càrrec d’una representació d’agents.

Entrega de medalles per commemorar la trajectòria dels agents més veteransFernando Galindo

CONDECORANT UNA LLARGA TRAJECTÒRIA. La diada va reconèixer la feina dels urbans amb més anys al cos. Un total de nou agents van rebre condecoracions per una trajectòria de 15, 20 i 25 anys de servei.

Urbans els moments previs de l'acteFernando Galindo

REIVINDICAR LA PROFESSIÓ. La jornada va servir per valorar i reivindicar la professió dels agents de circulació, així com per fer una crida als més joves i a les dones per formar part del cos.

El cònsol major de Sant Julià, Cerni Escalé, amb els agents de la parròquiaFernando Galindo

REPRESENTACIÓ COMUNAL. El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, va voler estar al costat dels agents de circulació de la seva parròquia en un dels dies més especials per a ells.

Els urbans de distintes parròquies conversant abans de l'acteFernando Galindo

COMPARTINT EXPERIÈNCIES. Els agents de circulació de totes les parròquies van lluir l’uniforme de gala com mereixia la celebració i van tenir temps per compartir les experiències dins del cos.

