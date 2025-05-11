Les imatges de la setmana

Caramelles a la diada de Sant Miquel d'Engolasters.Comú d'Escaldes-Engordany

CARAMELLES PER CELEBRAR SANT MIQUEL D'ENGOLASTERS. Sant Miquel d’Engolasters es va omplir d’escaldencs per assistir als actes de la festa parroquial, que es va celebrar amb el ball de caramelles dels més petits de l’esbart Santa Anna, sardanes i la missa oficiada pel Copríncep episcopal.

Assistents a la celebració de la festivitat de Sant Miquel d'Engolasters.Fernando Galindo

ESPERANT LES CELEBRACIONS. Els escaldencs que van pujar fins a Sant Miquel d’Engolasters van poder gaudir d’activitats d’orientació i una sortida de plantes remeieres abans de dinar fideuada.

L'hereu i les pubilles d'Escaldes a la festa de Sant Miquel d'Engolasters.Fernando Galindo

ELS REPRESENTANTS MÉS JOVES. L’hereu i les pubilles d’Escaldes no es van voler perdre la tradicional festa de Sant Miquel i van participar en els actes com a representants de la parròquia.

Alumnes de les escoles de Sant Julià participant en el llaç humà gegant contra el càncer.Fernando Galindo

UNITS EN LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER. Els alumnes de les escoles de Sant Julià van participar en la formació d’un llaç gegant aixecant ben amunt les cartolines blanques en suport a la lluita contra el càncer.

La família de Bonaventura Casal en l'homenatge.Comú d'Andorra la Vella

HOMENATGE NECESSARI. Homenatge a Bonaventura Casal, un dels andorrans deportats als camps nazis, amb la col·locació d’una llamborda davant de la casa on havia viscut, a la Margineda.

