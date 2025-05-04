Les imatges de la setmana

Les imatges de la setmana

L'afició a l'entrenament a portes obertes de l'FC AndorraFernando Galindo

Redacció

UN ESCALF PER ALS JUGADORS. L’FC Andorra afronta la recta final de la lliga i quina millor manera de fer-ho que amb un entrenament a portes obertes per rebre l’escalf dels petits aficionats que, ben segur, els ompliran d’energia per assolir l’objectiu de certificar el play-off.

Un jove aficionat s'asseu a la cadira de l'entrenador a la roda de premsaFernando Galindo

UN FUTUR ENTRENADOR. Els més petits van poder asseure’s a la cadira de Beto Company a la sala de premsa, per practicar per a quan siguin futurs entrenadors de l’FC Andorra.

Els jugadors de l'FC Andorra signant samarretesFernando Galindo

CONEIXENT ELS ÍDOLS LOCALS. Els joves andorrans van aprofitar la jornada de portes obertes de l’Estadi Nacional per demanar les signatures dels seus futbolistes favorits.

Alguns dels aficionats amb les samarretes signades pels jugadorsFernando Galindo

EL MILLOR RECORD POSSIBLE. Poques coses fan més feliç un nen que ha aconseguit una samarreta firmada pels seus ídols. Sens dubte un gran record que s’endurà a casa i que mai oblidarà.

Joves aficionats a la sala de premsaFernando Galindo

IMAGINANT SER PERIODISTA. Els joves no tan sols van poder posar-se a la pell de l’entrenador, sinó que també van poder imaginar ser els periodistes del futur, fent preguntes a la sala de premsa.

