Les imatges de la setmana
UN ESCALF PER ALS JUGADORS. L’FC Andorra afronta la recta final de la lliga i quina millor manera de fer-ho que amb un entrenament a portes obertes per rebre l’escalf dels petits aficionats que, ben segur, els ompliran d’energia per assolir l’objectiu de certificar el play-off.
UN FUTUR ENTRENADOR. Els més petits van poder asseure’s a la cadira de Beto Company a la sala de premsa, per practicar per a quan siguin futurs entrenadors de l’FC Andorra.
CONEIXENT ELS ÍDOLS LOCALS. Els joves andorrans van aprofitar la jornada de portes obertes de l’Estadi Nacional per demanar les signatures dels seus futbolistes favorits.
EL MILLOR RECORD POSSIBLE. Poques coses fan més feliç un nen que ha aconseguit una samarreta firmada pels seus ídols. Sens dubte un gran record que s’endurà a casa i que mai oblidarà.
IMAGINANT SER PERIODISTA. Els joves no tan sols van poder posar-se a la pell de l’entrenador, sinó que també van poder imaginar ser els periodistes del futur, fent preguntes a la sala de premsa.