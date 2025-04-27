Les imatges de la setmana

Uns joves ballant mentre venen roses per Sant Jordi

Uns joves ballant mentre venen roses per Sant JordiTony Lara / Comú d'Andorra la Vella

BALLANT PER ATREURE CLIENTS. Alguns joves del Principat van aprofitar un dels dies més bonics de l’any per vendre les roses de Sant Jordi i finançar-se els viatges de final de curs. Per amenitzar la jornada, i atraure clients, no podia faltar la música i el ball.

Els infants també participen per Sant Jordi

Els infants també participen per Sant JordiJonathan Gil / Comú d'Escaldes-Engordany

UNA PLAÇA PLENA. La plaça dels Coprínceps d’Escaldes va rebre 100 persones per celebrar una diada cultural. Els petits van poder gaudir de la llegenda a través de tallers infantils.

Taller de conta contes pels infants de la Massana

Taller de conta contes pels infants de la MassanaComú de la Massana

UN CONTE DE LLEGENDA. La plaça dels Coprínceps d’Escaldes va rebre 100 persones per celebrar una diada cultural. Els petits van poder gaudir de la llegenda a través de tallers infantils.

Els infants comprant llibres per Sant Jordi

Els infants comprant llibres per Sant JordiComú de Canillo

REGALANT CULTURA. Sant Jordi és el dia perfecte per regalar cultura i per commemorar el Dia Internacional del Llibre. A Canillo la jornada es va tancar amb una bona afluència de públic.

Sant Jordi a Sant Julià

Sant Jordi a Sant JuliàComú de Sant Julià de Lòria

DETALLS QUE MARQUEN LA DIFERÈNCIA. Dracs, cavallers i princeses de tela o roses amb diversos materials es van veure a Sant Julià en una diada “especial” pel seu caire social, segons Sofia Cortesao.

