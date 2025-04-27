Les imatges de la setmana
Les imatges de la setmana
BALLANT PER ATREURE CLIENTS. Alguns joves del Principat van aprofitar un dels dies més bonics de l’any per vendre les roses de Sant Jordi i finançar-se els viatges de final de curs. Per amenitzar la jornada, i atraure clients, no podia faltar la música i el ball.
UNA PLAÇA PLENA. La plaça dels Coprínceps d’Escaldes va rebre 100 persones per celebrar una diada cultural. Els petits van poder gaudir de la llegenda a través de tallers infantils.
UN CONTE DE LLEGENDA. La plaça dels Coprínceps d’Escaldes va rebre 100 persones per celebrar una diada cultural. Els petits van poder gaudir de la llegenda a través de tallers infantils.
REGALANT CULTURA. Sant Jordi és el dia perfecte per regalar cultura i per commemorar el Dia Internacional del Llibre. A Canillo la jornada es va tancar amb una bona afluència de públic.
DETALLS QUE MARQUEN LA DIFERÈNCIA. Dracs, cavallers i princeses de tela o roses amb diversos materials es van veure a Sant Julià en una diada “especial” pel seu caire social, segons Sofia Cortesao.