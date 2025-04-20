Les imatges de la setmana
Les imatges de la setmana
COMPETINT AL MÉS ALT NIVELL. L’equip de bàsquet del col·legi Sant Ermengol va arribar a la semifinal de la copa col·legial de Catalunya amb els maristes de Girona. La derrota per 73 a 61 no va ser el resultat esperat però els andorrans van guanyar en esforç, superació i il·lusió.
LES ANIMADORES, SEMPRE PRESENTS. Les Ermengol Supporters es van desplaçar a Girona per animar els jugadors andorrans des de la grada en el partit de les semifinals disputat el dimecres.
TOTS UNITS FEM FORÇA. Els alumnes del col·legi Sant Ermengol no van parar de tocar els tambors i deixar-se la veu per donar suport als companys que van jugar amb ànima les semifinals.
AFICIÓ INCANSABLE. Els jugadors del Sant Ermengol van tenir a la cita al país una grada d’animació que va convertir la final andorrana en una festa, cridant i donant suport a l’equip.
AMBIENT DE LUXE. Els equips del Sant Ermengol i del Lycée Comte de Foix havien competit la setmana anterior en una final apassionant que va omplir el Joan Alay i va acabar 82-66.