Les imatges de la setmana

UNA GRAN EXPECTACIÓ. La Biblioteca d’Escaldes es va omplir de bat a bat per a la presentació de la primera novel·la del doctor Frank Garcia, Làser. Un thriller que va escriure durant la pandèmia i que va generar una gran expectació entre més de 200 assistents.

El cap de Govern, Xavier Espot, en la presentació del nou llibre de Frank Garcia.Fernando Galindo

VISITES ESPECIALS. El cap de Govern, Xavier Espot, no es va voler perdre la presentació del nou llibre de Frank Garcia. Davant la falta de cadires no va dubtar a seure a terra, a la fila zero.

Alumnes al campionat d'esquí escolar.Govern

EL FUTUR DE L'ESQUÍ ANDORRÀ. El Campionat d’esquí escolar va permetre a més de 600 alumnes demostrar el seu nivell. El secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, va entregar els premis.

Bombers presents a la XX edició del concurs català de rescar en accidents de trànsit.Bombers

POSANT-SE A PROVA. Els bombers andorrans van demostrar la seva habilitat a la XX edició del concurs català de rescat en accidents de trànsit, on van realitzar maniobres d’excarceració.

Els joves de l'espai jove d'Encamp preparant un TikTok.Espai Jove d'Encamp

PREPARANT UN TIKTOK. Els joves d’Encamp van gaudir d’una gran jornada a l’Espai Jove preparant-se per gravar un vídeo de TikTok, perquè, a vegades, el moment previ és molt més divertit.