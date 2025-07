Les imatges de la setmana

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

ACTIVITATS PER NO PARAR QUIETS. Els infants de l’espai jove d’Encamp han dut a terme diverses activitats de psicomotricitat al parc de l’Ossa tot rient i gaudint amb els companys per no perdre mai l’esperit esportiu i juganer.

Els guanyadors del concurs escolar de riscos naturalsProtecció Civil

PRESENTACIONS AMB MOLT DE TALENT. L’escola francesa de la capital i de Sant Julià va guanyar el concurs escolar de riscos naturals de Protecció Civil, en què hi va haver presentacions amb molt nivell.

Personal del SAAS participant al congrés de BarcelonaSAAS

CONGRÉS PER COMPARTIR IDEES. Infermers de l’hospital han participat en un congrés a Barcelona en què han tingut l’oportunitat de presentar diversos casos i recollir idees d’altres centres.

Els assistents a la xerrada informativa del projecte BalmaEduard Comellas / Comú de la Massana

UN PROJECTE PER AJUDAR. La coach de vida Susana Sánchez va poder explicar a una quarantena de veïns de la Massana el projecte Balma, destinat a ajudar els familiars de malalts de càncer.

Els assistents al taller sobre IA d'EscaldesJonathan Gil / Comú d'Escaldes-Engordany

APRENENT A FER SERVIR LA IA. Els participants en el taller d’iniciació a la intel·ligència artificial d’Escaldes van aprendre a incorporar diverses aplicacions al seu dia a dia que els facilitaran la rutina.