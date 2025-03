Les imatges de la setmana

Publicat per

IDEES PER MILLORAR LA PARRÒQUIA. Els alumnes de cinquè de les escoles de la capital van presentar les propostes per millorar-la. Al consell d’infants es va decidir instal·lar nous semàfors als passos de vianants, millorar els espais adaptats i potenciar la cultura de la parròquia.

Activitats per a la gent gran de CanilloComú de Canillo

SETMANA D'ACTIVITATS. La gent gran de Canillo ha viscut una setmana plena d’activitats, amb la visita a l’Espai Columba i a l’església de Santa Coloma, que han finalitzat amb una calçotada.

Escolars visitant les estacions de tractament de l'aigua potable d'EncampComú d'Encamp

COM FUNCIONA EL SISTEMA D'AIGÜES. Cent escolars han visitat les estacions de tractament d’aigua potable d’Encamp per conèixer el sistema d’abastament i tractament d’aigua potable a la parròquia.

Assistents a la xerrada de Francesc TorralbaAssociació Marc GG

PRENENT ATENCIÓ. Els assistents a la xerrada de Francesc Torralba han pres molta atenció a les paraules del professor universitari sobre afrontar el dol amb esperança.

Assistents a la xerrada de l'Espai de Creand FundacióCreand Fundació

LA IA PER A GENT GRAN. Els majors de 60 anys han gaudit de la formació de Creand Fundació per conèixer com fer servir la intel·ligència artificial i les seves aplicacions diàries.