Les imatges de la setmana

JUGANT A SER CONSELLER. La jornada de portes obertes del Consell General va permetre als més petits, i no tan petits, posar-se a la pell dels consellers, i van poder jugar a ser polítics per un dia, gràcies a les activitats pel Dia de la Constitució.

Entrant a l'hemicicleConsell General/S.P.

CONEIXENT L'HEMICICLE. Els assistents van aprofitar les activitats al Consell General per conèixer l’hemicicle, el seu funcionament i on treballen els representants dels ciutadans.

Activitats a la jornada de portes obertes del Consell GeneralFernando Galindo

PINTANT EL CONSELL. Els petits han pogut aprendre a través de la pintura. Així doncs, han pintat dibuixos del Consell General i han deixat un bonic record per a la posteritat.

Fent manualitatsFernando Galindo

RESPOSTES A TRAVÉS DE LES MANUALITATS. Els assistents han pogut desenvolupar ment i cos. A través d’algunes manualitats han obtingut la resposta a moltes preguntes sobre el funcionament del Consell.

Fent polseres com a recordFernando Galindo

EL RECORD D'UNA GRAN JORNADA. Els nens i nenes no només van aprendre com funciona el Consell General, sinó que van fer unes polseres que s’enduran com a record d’aquesta jornada.