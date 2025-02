Les imatges de la setmana

Verificat per

EL CARNAVAL OMPLE DE DISBAUXA ELS CARRERS. Les rues de Carnaval de les escoles han omplert els carrers de xauxa i xerinola, amb milers de nens i nenes amb disfresses per a tots els gustos i famílies gaudint tot veient els més petits de la casa ballant i cantant al ritme de les batucades.

Rua escolar a Santa ColomaCedida

DIVERSITAT D'EMOTICONES. Els infants de Santa Coloma han sortit tots disfressats d’emoticones del mòbil, representant així diversitat de sentiments, expressions i emocions.

Rua a Santa ColomaCedida

BEN ABRIGATS I A GAUDIR. El fred no ha estat un impediment per celebrar les rues i els escolars de Santa Coloma han sortit ben abrigats per celebrar un dels dies més festius de l’any.

Rua a Sant JuliàCedida

DISFRESSES MOLT TREBALLADES. Les disfresses que es van exhibir eren fetes a les escoles i algunes estaven molt treballades, com diversos dracs que es van deixar veure per Sant Julià.

Rua de carnaval a la MassanaEduard Comellas / Comú de la Massana

L'ESPORT SEMPRE PRESENT. Els Jocs dels Petits Estats van ser presents a la rua de la Massana, on més de 800 alumnes es van disfressar d’esportistes, com els més menuts, tots vestits de ciclistes.