Les imatges de la setmana

UN PREMI DE FUTUR. Pere Cerqueda (en primer terme), acompanyat de la seva família, va rebre la beca Pablo Soler per valor de 80.000 euros, de mans del president del Chapter Esade Alumni, Joan Prat, que li permetrà sufragar els 4 anys d’estudi a ESADE.

Alguns assistents a l'exposició 'Molins fariners d'Andorra'Comú d'Escaldes / Jonathan Gil

COMPARTIR IMPRESSIONS. Els escaldencs i escaldenques van compartir, durant la presentació de l’exposició Molins fariners d’Andorra, impressions sobre la mostra a Cal Paleta.

Els joves d'Escaldes durant el taller de teatreComú d'Escaldes / Jonathan Gil

GAUDINT DEL TEATRE. Els joves escaldencs es posen a la pell dels actors de teatre per saber com funciona una companyia. Una activitat per gaudir de la interpretació passant una bona estona.

Alguns assistents a la xerrada del SAASComú d'Ordino

APRENDRE A CUIDAR-SE. La gent gran d’Ordino ha participat en una xerrada, a la casa pairal, on ha après que mantenir una alimentació equilibrada permet millorar la qualitat de vida.

La xerrada del SAAS a la capitalSAAS

MOURE'S PER SALUT. Els padrins d’Andorra la Vella han escoltat amb atenció els consells del preparador físic del SAAS, que els ha informat de la importància d’una bona activitat física.