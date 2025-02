Les imatges de la setmana

Verificat per

Verificat per

Publicat per

APRENENT DE QUI ENS CUIDA. Els nens del col·legi espanyol María Moliner van poder conèixer de primera mà el funcionament del servei d’emergències. Els més petits van veure l’interior de les ambulàncies i com treballen els sanitaris per tenir cura dels pacients.

Els padrins d'Ordino al berenar per celebrar la CandeleraComú d'Ordino

COMPARTIR SOMRIURES. Els padrins de la casa pairal d’Ordino van celebrar la Candelera, gaudint d’un berenar amb unes creps, mentre compartien moments amb els companys.

Els alumnes de l'escola andorrana de Sant Julià de visita a la casa comunaComú de Sant Julià de Lòria

LA CASA COMUNA OBRE LES PORTES. Els alumnes de quart de primària de l’escola andorrana van descobrir tots els racons de la casa comuna de Sant Julià, on van aprendre sobre el seu funcionament.

La celebració de Santa Àgueda i Dijous Gras a la llar de jubilats d'EscaldesComú d'Escaldes

QUE NO S'ATURI LA MÚSICA. Els padrins d’Escaldes van demostrar les seves habilitats en el ball, amb motiu de la celebració de Santa Àgueda i Dijous Gras, i van gaudir d’una divertida jornada.

Visita de l'escola andorrana al comú d'EscaldesComú d'Escaldes

CONEIXENT EL COMÚ. Els alumnes de l’escola andorrana d’Escaldes van visitar el comú, on la consellera d’Infància, Maria Carriço, va resoldre tots els seus dubtes per conèixer com funciona.