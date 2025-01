Les imatges de la setmana

ESCUDELLA PELS LAUREDIANS. Els ciutadans de Sant Julià es van reunir a la plaça de la germandat per poder tastar la tradicional escudella de Sant Sebastià, on es van repartir més de 2.300 racions d’aquest plat tan típic aquestes dates.

Els escudellaires preparant l'àpatComú de Sant Julià

FENT BULLIR L'OLLA. Els escudellaires, des de ben d’hora, preparen a les immenses olles l’àpat tradicional amb carns, verdures i llegums molt adequat per combatre el fred.

Els veïns de Sant Julià esperen per menjar l'escudellaComú de Sant Julià

CUA PER TASTAR EL PLAT MÉS ESPERAT. Milers de persones no van perdre l’oportunitat de tastar el dinar més esperat de la setmana, servit en el plat dissenyat per a l'ocasió o a les carmanyoles de casa.

Els voluntaris ajuden a preparar l'escudellaComú de Sant Julià

QUE NO HI FALTIN MANS. Els voluntaris són una peça imprescindible per l’èxit i per mantenir viva la tradició. Sense les seves mans no hauria estat possible repartir totes les racions d’escudella.

Els veïns a la missa de Sant SebastiàComú de Sant Julià

HONORANT EL PATRÓ. Abans del menjar, els lauredians estaven convocats a l’església parroquial per celebrar la tradicional missa i honorar el patró, Sant Sebastià.