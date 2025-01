Les imatges de la setmana

PREMI PER ALS MILLORS RESULTATS. Obtenir bons resultats esportius i escolars al llarg de la temporada passada ha portat una vintena d’alumnes de l’esquí estudi batxillerat esportiu a ser recompensats amb una subvenció econòmica amb el nom de dies d'esquí.

Nous agents de la policiaPolicia

FORMACIÓ PER GARANTIR LA SEGURETAT. L’alberg de la Baronia d’Encamp és l’internat on vuit homes i una dona es formen per esdevenir protectors de l’ordre i la seguretat com a policies.

Xerrada a la biblioteca de Govern sobre àlbums il·lustrats@BibpubAndorra

UNA XERRADA MOLT ENRIQUIDORA. Els assistents a la xerrada Hi havia una vegada... I després, de Clàudia Cadenazzo, van reflexionar i agafar inspiració sobre àlbums il·lustrats i contes tradicionals a la Biblioteca de Govern.

La Missa de la diada de Sant JuliàComú de Sant Julià de Lòria

MISSA PER CELEBRAR EL PATRÓ. Sant Julià va celebrar el patró amb la tradicional missa, presidida pel Copríncep Vives i el bisbe coadjutor, tot demanant un bon any per a la parròquia.