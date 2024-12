Les imatges de la setmana

EL PARE NOEL VISITA EL PRINCIPAT. El Pare Noel va visitar el Pas de la Casa per recollir les cartes plenes de desitjos dels nens i nenes que es van apropar a veure’l i es van poder fotografiar amb ell, tot immortalitzant un moment que no oblidaran.

El Pare Noel a EncampComú d'Encamp

FOTOGRAFIA PER AL RECORD. Els infants d’Encamp van rebre el Pare Noel a la plaça dels Arínsols, on van poder explicar-li com s’havien portat durant l’any per convèncer-lo per rebre els regals.

El Pare Noel a EscaldesComú d'Escaldes

LA IL·LUSIÓ DELS MÉS PETITS. L’arribada del personatge barbut i vestit de vermell il·lumina les cares dels més petits de la casa, com en el cas d’Ordino, on els infants estaven expectants per saludar-lo.

El Pare Noel a OrdinoComú d'Ordino

PASSEIG TRIOMFAL. El Pare Noel va arribar a Ordino per fer un passeig triomfal i despertar la il·lusió dels petits, conscients que aquella nit sota l’abre de Nadal estarien tots els seus desitjos.

El Tió a OrdinoComú d'Ordino

EL TIÓ MAI FALLA. El tió va deixar regals a tots els infants d’Ordino, després de cantar la tradicional cançó i fer-lo cagar, tot despertant la màgia d’aquestes dates.