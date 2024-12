Les imatges de la setmana

BRINDEM PER UNES BONES FESTES. L’Associació de la Gent Gran d’Escaldes va celebrar el tradicional dinar de Nadal ple de sabor, rialles, balls i moments inoblidables, tot finalitzant amb un brindis per desitjar unes bones festes nadalenques a tots els presents.

Els jugadors del MoraBanc Andorra van compartir el dinar de Nadal amb els usuaris del Casal Calones d'Andorra la VellaComú d'Andorra la Vella

DINAR D'ALTURA. Els usuaris del Casal Calones de la capital van compartir el dinar amb els jugadors del MoraBanc Andorra, que els van obsequiar amb el peluix de la mascota de l’equip.

Dinar de Nadal dels padrins d'OrdinoComú d'Ordino

TROBADA PER CELEBRAR EL NADAL. Els padrins d’Ordino van celebrar el tradicional dinar de Nadal amb els cònsols comunals, on no va faltar el mossèn Fenosa per desitjar unes bones festes als presents.

Dinar de Nadal d'AINAXavier Pujol

AINA TAMBÉ CELEBRA EL NADAL. El dinar de Nadal a AINA va reunir una vuitantena de padrins, que juntament amb l’equip comunal i mossèn Ramon van conversar sobre els fets més destacats de l’any.

Taller de torrons de l'Escola de Salut de Sant JuliàComú de Sant Julià de Lòria

TORRONS PER ACABAR EL CURS. L’Escola de Salut de Sant Julià ha finalitzat les activitats amb un taller de torrons de Nadal per començar unes festes que es preveuen ben llamineres.