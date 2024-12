Les imatges de la setmana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

ORDINO ENCETA LA FIRA DE NADAL. Ordino va inaugurar la fira de Nadal amb l’espectacle d’animació Les Jouets, de la companyia Mademoiselle Paillete, amb l’expectació dels infants de la parròquia. La fira compta amb 22 paradistes i activitats per a tota la gent que la visiti.

Visita dels infants a la fira de Nadal d'OrdinoComú d'Ordino

DESCOBRINT LES PARADETES. Els més petits d’Ordino van visitar les paradetes de la fira de Nadal tot descobrint el que oferia cadascuna, on el tió els va rebre amb molta il·lusió.

Taller de creació de cartes per al Pare Noel d'EncampComú d'Encamp

PREPARANT LES CARTES AL PARE NOEL. Els infants d’Encamp van participar en un taller de creació de cartes originals per al Pare Noel, tot fent servir els seus dots més artístics en espera de rebre molts regals.

Encesa de llums d'EncampComú d'Encamp

ENCAMP BRILLA PER FESTES. Encamp va donar la benvinguda al Nadal amb l’encesa de llums per engalanar la parròquia, amb la participació del Cor Rock d’Andorra per fer de la nit una festa.

Taller de complements de Nadal a CanilloComú de Canillo

COMPLEMENTS PER DECORAR LA LLAR. Sílvia Rieux va fer un taller de corones i complements de Nadal per decorar la llar per als adults de Canillo, que podran presumir de tenir les cases més boniques.