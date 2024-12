Les imatges de la setmana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

CONEIXENT COM FUNCIONA ANDORRA. Un grup d’escolars va visitar el Consell General, per conèixer de primera mà el funcionament del sistema institucional. Per a això, van tenir com a guies els exconsellers Miquel Armengol i Antoni Armengol, i la consellera Maria Àngels Aché.

ELS NOUS CONSELLERS INFANTILS D'ENCAMP. El consell d’infants encampadà va presentar un total de 17 propostes, entre les quals destaca la creació d’un centre d’acollida d’animals malalts o ferits.

ELS JOVES DE LA CAPITAL ES FAN ESCOLTAR. Els joves d’Andorra la Vella, sense temps a perdre, van posar dues propostes sobre la taula durant el consell: la millora del bus comunal i poder anar sols al gimnàs.

PENSANT EN ELS MÉS GRANS. Els infants de Sant Julià van fer gala de la seva empatia, proposant la millora de l’accessibilitat de la parròquia i organitzar excursions per a gent gran i discapacitats.

UNA VISITA EUROPEA. Una cinquantena de joves del European Youth Card Association van visitar les instal·lacions d’Encamp vinculades als joves, com l’Espai Jove o el Complex Esportiu.