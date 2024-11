Les imatges de la setmana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

UNA SETMANA TERRORÍFICAMENT DIVERTIDA. Els nens i nenes de l’espai jove d’Encamp han gaudit d’uns dies de diversió terrorífica a la casa de colònies de la Baronia, mentre participaven en tota mena d’activitats de lleure i feien noves amistats.

Els infants de l'Escaldes Tardor fent panellets amb els padrinsComú d'Escaldes-Engordany

TORNEN ELS PANELLETS. Els infants de l’Escaldes Tardor han gaudit fent panellets amb els padrins de la parròquia, que els han ensenyat a preparar un dolç històric de Tots Sants.

Participants de l'Escaldes Tardor disfressats celebrant el HalloweenComú d'Escaldes-Engordany

HALLOWEEN COM A PROTAGONISTA. Disfressar-se de la manera més terrorífica possible és la consigna per celebrar Halloween, la festa que els participants de l’Escaldes Tardor no s’han volgut perdre.

La Castanyada dels padrins d'Andorra la VellaComú d'Andorra la Vella

TRADICIONS QUE PERDUREN. Els padrins de la capital van celebrar la castanyada amb molt de ritme, menjant castanyes i panellets, i una decoració creada per ells mateixos per ambientar la festa.

Quinto a la casa pairal de la MassanaEduard Comellas

UN QUINTO DIFERENT. La gent gran de la Massana van celebrar el quinto de Tots Sants disfressats per a l’ocasió, amb tota mena de complements relacionats amb la festa de Halloween.