Les imatges de la setmana

FINALITZANT UNA ETAPA. La Universitat d’Andorra va celebrar dilluns la inauguració del nou curs acadèmic, que comptarà amb 682 estudiants. En finalitzar l’acte, es va fer entrega dels diplomes als 113 nous titulats, que ja estan llestos per exercir la seva vocació.

Els alumnes d'administració d'empreses i els màsters en Dret i Educació reben els títolsFernando Galindo

HABEMUS TÍTOL. Els nous graduats van poder pujar a l’escenari per recollir els títols que els acrediten com a professionals d’àmbits com dret, administració d’empreses o educació.

Anna Boada rep el títol després de finalitzar el doctoratFernando Galindo

UN DIPLOMA MOLT PREMIAT. Després de molts anys d’estudi, alumnes com l’Anna Boada ja respiren més tranquils després d’haver completat el doctorat amb molt d’esforç i paciència.

Cèlia Baró somriu en rebre el seu reconeixementFernando Galindo

LA FELICITAT DE SER DOCTORA. La cara de felicitat en recollir els títols era visible en els guardonats, com la de la Cèlia Baró en rebre el reconeixement després de completar el doctorat.

Sònia Gili feliç d'haver acabat el doctoratFernando Galindo

UN GRAU MÉS DE CONEIXEMENT. L’entrega de títols tanca una etapa per als alumnes que han acreditat haver adquirit nous coneixements, com la Sònia Gili, nova doctora per la Universitat d’Andorra.