Les imatges de la setmana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

TOGA PER ALS NOUS ADVOCATS. El Col·legi d’Advocats va celebrar divendres el patró, Sant Raimon de Penyafort. Els set nous lletrats es van convertir en professionals per exercir el dret en la cerimònia de la toga al Centre de Congressos de la capital, en un acte en què van pujar a l’escenari per jurar com a advocats.

Els advocats que compleixen 25 anys exercintFernando Galindo

25 ANYS EXERCINT L'ADVOCACIA. La celebració va servir per retre homenatge als vuit advocats que aquest any han complert 25 anys a la professió. El col·legi els va entregar un petit obsequi per premiar la seva trajectòria.

Public assistent a la cerimònia de la togaFernando Galindo

L'ALEGRIA DE LES FAMÍLIES. Les famílies i amics dels nous advocats es van aplegar al Centre de Congressos per celebrar amb ovacions el pas professional dels lletrats el dia que marca l’inici de l’exercici de l’advocacia.

Joan-Enric Vives i Josep-Lluís Serrano presents en l'acteFernando Galindo

VIVES I SERRANO, PRESENTS EN L'ACTE. El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i el nou bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano Pentinat, van oficiar la missa del patró a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella i van assistir a la cerimònia de la toga.

La junta del col·legi d'advocats en l'acteFernando Galindo

LA JUNTA, SATISFETA AMB LA CERIMÒNIA. La degana del Col·legi d’Advocats, Sònia Baixench, va tancar la jornada amb un discurs sobre el futur del col·lectiu i va acabar la cerimònia acompanyada per tota la junta directiva entre aplaudiments.