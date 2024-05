Les imatges de la setmana

LA INCLUSIVITAT EN UN JOC. Els alumnes dels tres sistemes educatius han realitzat activitats divulgatives de la candidatura d’Andorra al Mundial d’esquí 2029 amb un enfocament social, com ara la difusió de la inclusivitat. Així, s’han iniciat en el braille i el llenguatge de signes.

Els 40 anys dels Jocs FloralsCol·legi Sant Ermengol

FLORS PER AL RECORD. El col·legi Sant Ermengol ha celebrat 40 anys del concurs literari dels Jocs Florals amb una missa al santuari de Meritxell i la presència dels més menuts de l’escola

Els alumnes al Jove Voluntariat LectorFundació Bomosa

MÉS SOLIDARITAT. Uns trenta alumnes de l’escola Agora han estat reconeguts per la seva companyonia amb la gent gran, emmarcat en el programa Jove voluntariat lector.

Un moment del Consell d'Infants de la MassanaEduard Comellas / Comú de la Massana

CONSELL D'INFANTS MASSANENC. Els infants han reivindicat més civisme entre la ciutadania amb la campanya La Massaneta, que té com a objectiu instal·lar més papereres i cendrers a la via pública.

Un moment del Consell de Joves d'Andorra la VellaTony Lara / Comú d'Andorra la Vella

CLAM PER UNA DISCOTECA PER A MENORS. El consell de joves de la capital ha apostat per disposar d’un espai de festa i música amb accés a partir dels 12 anys durant els caps de setmana.