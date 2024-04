Les imatges de la setmana

Imatges de la setmanaComú Escaldes

A PUNT PER CULTIVAR UNA ALTRA TEMPORADA. Padrins i padrines d’Escaldes ja disposen de les claus corresponents a les parcel·les dels horts d’en Sucarana. El lliurament es va fer dilluns i no van esperar ni un segon per començar a conrear gaudint del bon temps i la natura.

LA VEU DELS JOVES. Els estudiants del país van expressar la seva opinió durant la celebració de la 22a edició del Consell General de joves per debatre temes rellevants per a la comunitat.

UN DIA AL COMÚ DE SANT JULIÀ. Els consellers infantils de l’escola francesa han passat una jornada al comú per conèixer la tasca de cònsol. Entre d’altres activitats han fet una visita al servei de Circulació.

MUNDIAL D'HOQUEI GEL. El comú de Canillo va organitzar dijous una recepció oficial per als equips que van participar en el Mundial femení d’hoquei gel, que es va disputar entre el 7 i el 13 d’abril.

L'ART D'ESTAMPAR LA ROBA. La borda de Ràmio va acollir el primer taller tèxtil d’estampació amb tints naturals, a càrrec de Sara Valls. Una sessió d’experimentació amb resultats sorprenents.