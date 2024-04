Entregar-se al saxòfon

Leonor Dias es va classificar tercera la setmana passada en la categoria D de la Solo Youth Competition, celebrada en el marc de les jornades de l’Andorra Sax Fest. Arribada recentment de Portugal, va pujar a l’escenari per oferir una interpretació al saxòfon de les peces Tableaux de Provence, de Paule Maurice (mov. 2 & 5), i Balade núm. II, de David Salleras, amb què es va endur el tercer premi. Assegura que la seva sensació era de “nerviosisme, però motivada per donar-ho tot. La meva actuació va ser bona i estic molt orgullosa del resultat”, afirma la jove.

La Leonor té 17 anys i va néixer a Porto. Sempre ha sentit passió per la música, tot i que no va ser fins als deu anys que es va interessar per l’art del saxòfon. Ella explica que el seu interès es va veure influenciat pel seu germà, que tocava des de feia un temps la tuba. Així, va començar a anar a classes de saxo i anys més tard ho ha convertit en un projecte de futur: s’hi vol dedicar professionalment. “És un so que em recorda els circs que freqüentava de petita. Els pallassos solen tocar el saxo”, rememora la Leonor. La música li aporta companyonia i coneixement. Ha actuat tant en solo com acompanyada d’una banda i assegura adaptar-se en ambdós entorns. Li permet viatjar, endinsar-se en cultures desconegudes i la fa descobrir noves maneres de fer. Així de decisiva manifesta la Leonor la dedicació a aquest art: “La música et fa ser una millor persona, t’allibera i et transforma.” No té por a enfrontar-se a la pressió del públic i l’escenari és on creu que ha d’estar: “És el lloc on puc expressar els meus sentiments i desplegar les emocions. Sento que estic feta per a això i que és on em toca estar.” No deixa de banda la família, i és que està convençuda que sense ella res no hauria sigut el mateix. El suport és clau per a la seva futura carrera, fet pel qual considera que un entorn adequat és “imprescindible” a l’hora de formar-se: “M’han recolzat sempre.”

El seu objectiu és ingressar en alguna universitat a l’estranger on pugui perseguir la seva carrera. Encara no ha escollit cap país en concret, ja que té clar que “no n’hi ha cap centrat en la música, són les persones qui ho fan interessant”. Ha tocat a Portugal, a Andorra, a França i està a l’espera d’un passi a Croàcia per al mes de juny. En tot cas, al Principat té clar que hi tornarà: “És un país que m’ha acollit bé, n’estic molt satisfeta.”