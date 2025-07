AND N'AND amb Marcelo Ponce

Segueix en directe el pòdcast d'humor AND&DNA de DiariTV, presentat per MiK Legendario i Ivan Lira, demà a les 20 hores, amb el president d'Argentinos en Andorra com a convidat. Accedeix a Diari TV per veure els directes i programes a la carta.